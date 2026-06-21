Петербуржец напал на инспектора ДПС во время задержания в Невском районе

На мужчину возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Следственный отдел по Невскому району Петербурга возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел ночью 20 июня 2026 года у дома на Дальневосточном проспекте. По версии следствия, мужчина во время задержания оказал сопротивление инспектору ДПС и несколько раз ударил сотрудника. По какой причине задерживали петербуржца, не сообщается.

- Он нанес инспектору роты ДПС удар в плечо, дважды толкнул его, хватал за форменное обмундирование, а также нанес не менее двух ударов кулаком в живот, - сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Теперь мужчина задержан. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, также решается вопрос об избрании меры пресечения. О состоянии инспектора ДПС пресс-служба СКР Петербурга не сообщает.