Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло на трассе «Санкт-Петербург - Псков»

Полиция выясняет обстоятельства аварии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На 140-м километре автодороги «Санкт-Петербург - Псков» произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, авария произошла 20 июня около 16:30.

52-летняя водитель автомобиля Jaecoo J7 при выполнении разворота не уступила дорогу 30-летнему мотоциклисту, двигавшемуся в попутном направлении на Honda VFR.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. О других пострадавших информация не поступала.

На месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция сообщала об аварии в центре Петербурга. На улице Восстания, у дома 45 водитель «Тойота Чазер» сбил 7-летнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. После аварии несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.