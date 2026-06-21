Мужчина выстрелил в лицо подростку после конфликта из-за шума в СНТ Ленобласти

Подростку пришлось обратиться к медикам за помощью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело после стрельбы из сигнального пистолета. Пострадал подросток. Инцидент произошел 20 июня около 00:19 у дома №46 по улице Кировская в СНТ «Кировец».

Как сообщили в полиции, в правоохранительные органы обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что во время конфликта неизвестный выстрелил из сигнального пистолета в ее 17-летнего сына.

Подросток получил ранение щеки и ожог. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Вскоре полиция нашла и самого обидчика.

- В результате выезда нарядом патрульно-постовой службы полиции задержан неработающий 62-летний местный житель, у которого произошел конфликт с компанией молодых людей из-за шума, после чего он выстрелил в своих обидчиков, попав в лицо одному из подростков, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.