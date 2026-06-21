Три театра Петербурга стали лауреатами премии «Золотая маска»

Среди лауреатов Александринский театр. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сразу три театра из Санкт-Петербурга удостоились Российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам прошедшего сезона. Церемония награждения состоялась в Омском государственном музыкальном театре, сообщает издание Peterburg2.

Жюри под председательством театроведа и педагога Бориса Любимова отметило лучшие постановки в категории «Малая форма».

Лауреатами премии стали спектакль «Аида» Мариинского театра в постановке режиссера Джанкарло дель Монако, «Обломов» Александринского театра и балет «Преступление и наказание» Театра балета Бориса Эйфмана.

- Премия «Золотая маска» традиционно считается одной из самых престижных в театральной среде России. Категория «Малая форма» содержит камерные спектакли, где особое акцент уделяется режиссуре и актерской игре. В этом году жюри рассматривало десятки заявок со всей страны, впрочем именно петербургские проекты оказались в центре внимания, - уточняет издание.

По итогам премии петербургские коллективы стали лидерами среди регионов России по количеству полученных наград.