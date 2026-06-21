Не путайте эти симптомы: Врач объяснил, как отличить «бабочек в животе» от приступа инсульта

Будьте внимательнее. У врачей есть всего 4,5 часа, чтобы спасти пациента при инсульте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Оказывается, некоторые люди могут путать ощущение «бабочек в животе» с… инсультом. Это большая ошибка. Врач общей практики Денис Прокофьев объясняет: в основе «бабочек» лежат гормоны, которые усиливают приток крови к брюшной полости и органам малого таза и вызывают ощущения покалывания и теплоты в области живота, а также эйфорию, а вот при приступе инсульта есть небольшие мурашки или покалывания в голове, нарушения речи и мимики – эти симптомы люди и склонны путать с влюбленностью, пишет «Абзац».

- Это абсолютно разная симптоматика. Кроме того, при инсульте к комплексу симптомов добавляются еще нарушения подвижности верхних конечностей, сильная головная боль, головокружение, нарушение генодинамики и рвота, - поясняет Прокофьев.

В случае подозрения на инсульт надо срочно обращаться к врачам. Самостоятельно пациент не сможет себе помочь, а у медиков будет всего 4,5 часа, чтобы спасти человека, добавляет Прокофьев.