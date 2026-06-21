В Финский залив выпустили 250-го спасенного тюленя

Животные прошли реабилитацию и набрали нужный вес. Фото: пресс-служба Смольного

В Финский залив выпустили 250-го тюленя, прошедшего реабилитацию в Центре спасения морских млекопитающих в Репино. Первый в этом году выпуск ластоногих состоялся 20 июня на побережье Финского залива.

В естественную среду обитания вернулись три серых тюленя - самка Пасха и два самца, Сестрик и Лебяжик. Все животные успешно прошли курс восстановления и набрали необходимый для самостоятельной жизни вес, это более 40 килограммов.

- Работа на одном из очень важных направлений в сфере экологии в Петербурге ведется давно и на системной основе. Наш проект доказал свою эффективность. Уникальный опыт петербургского Фонда друзей балтийской нерпы лег в основу создания реабилитационных центров для морских млекопитающих в России, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Юбилейным выпускником стал тюлень Лебяжик, которого нашли в поселке Лебяжье. За время реабилитации он набрал около 60 килограммов веса. Вместе с ним на свободу отправились самка Пасха, найденная в пасхальные дни, и Сестрик, которого обнаружили ослабленным у берегов Сестрорецка.

Центр спасения морских млекопитающих работает при поддержке петербургского Водоканала. Основанный почти 20 лет назад Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, лечением и возвращением в природу краснокнижных ластоногих Балтийского региона.