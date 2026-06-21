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НовостиОбщество21 июня 2026 15:28

Разрушает семьи и психику: К чему приводит совместное проживание в маленьких квартирах

Психотерапевт Ульянецкий: Проживание в тесных квартирах может привести к разводу
Анна ГРЕНЬ
Каждому члену семьи надо побыть наедине с собой, чтобы не было конфликтов.

Каждому члену семьи надо побыть наедине с собой, чтобы не было конфликтов.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Совместное проживание в маленьких квартирах может привести к эмоциональному выгоранию, депрессии, проблемам на работе и… разводам. Когда на небольшой территории одновременно играют дети, женщина готовит ужин и тому подобное, это быстро приводит к раздражению, а значит, потере энергии, предупреждает психотерапевт Максим Ульянецкий в разговоре с Интернет-изданием «Абзац».

- Невозможность побыть наедине - это также одна из самых частых причин расставаний. Человек не может уединиться, постоянно видит второго и начинаю беситься. Это постепенно приводит к разрушению личности и психики. И человек в целом становится непродуктивным, не может выспаться, вечно раздражен.

Но есть выход. По словам эксперта, с накопленным стрессом помогут справиться прогулки – хотя бы 20 минут по два раза в неделю. Главное, не брать с собой гаджеты, чтобы перезагрузиться. И если все же вынуждены жить на небольшой площади, надо постараться создать условия, чтобы каждый мог побыть наедине с собой.