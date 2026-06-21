Телебашню Петербурга подсветят в День памяти и скорби

Подсветка будет работать с 23:15 21 июня до 02:35 22 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге в День памяти и скорби включат специальную подсветку на телебашне. Световая акция будет посвящена годовщине начала Великой Отечественной войны.

Как сообщили в Санкт-Петербургском региональном центре РТРС, в ночь с 21 на 22 июня телебашня окрасится в чёрно-оранжевые цвета Георгиевской ленты — символа доблести, стойкости и героизма защитников Отечества.

- 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война - одна из самых трагических страниц в истории нашей страны. Световой сценарий на петербургской телебашне станет частью общегородских памятных мероприятий, - отметили в пресс-службе.

Подсветка будет работать с 23:15 21 июня до 02:35 22 июня. Аналогичные световые композиции в память о начале войны появятся и на телебашнях в других городах России.

День памяти и скорби ежегодно отмечается 22 июня - в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней.