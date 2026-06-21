Запутавшегося в сетях краснокнижного кита спасли в Мурманской области

После очередной спасательной операции в регионе решили создать Центр, специализирующийся на такой помощи морским млекопитающим. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В середине июня в Мурманской области прошла уникальная операция по спасению краснокнижного горбатого кита. Напомним, несколько лет назад здесь уже спасли кита Станислава, который запутался в сетях, и вот история повторилась. Тогда на операцию ушла неделя, в этот раз все произошло за... 26 минут! Все это благодаря предыдущему опыту, слаженной работе и удачному совпадению, пишет b-port.com.

- Так получилось, что параллельно со спасательной операцией проходила наша экспедиция по изучению горбатых китов в Баренцевом море. Так мы смогли встретить кита после того, как получили сообщения. На нашем корабле было четыре профильных специалиста, и мы быстро оценили состояние животного и тип запутывания, - рассказала сотрудник отдела научно-исследовательской работы МАУ и координатор операции Анастасия Куница.

- Нам помогли неравнодушные граждане, которые давали нам оборудование, лодку, топливо, добавил спасатель клуба «Бумеранг» Вячеслав Козлов.

Для освобождения кита, которого назвали Петром, использовали уникальный инструмент, доставленный с Сахалина. В нем предусмотрены различные насадки, которые выбираются в зависимости от характера операции - Петра освободили при помощи специального ножа.