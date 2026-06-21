На трассе М-11 перекрыли движение в сторону Петербурга из-за ДТП

Авария произошла на 184-м километре платной магистрали, недалеко от Твери. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На трассе М-11 «Нева» временно перекрыто движение в сторону Санкт-Петербурга. Ограничения введены вечером 21 июня из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщили в компании «Автодор».

Авария произошла на 184-м километре платной магистрали, недалеко от Твери. В настоящее время движение транспорта на этом участке полностью остановлено.

- Из-за ДТП нет движения на 184 км М-11 «Нева» в сторону Санкт-Петербурга. Возможен съезд на 177 км М-11, - сообщили в «Автодоре».

Кто участники аварии и есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и следить за дорожной обстановкой. Информация о сроках восстановления движения уточняется.

Ранее полиция сообщала о смертельном ДТП с мотоциклистом, которое произошло на трассе «Санкт-Петербург - Псков» 20 июня. Во время разворота легковой автомобиль Jaecoo J7 пне уступил дорогу 30-летнему мотоциклисту, двигавшемуся в попутном направлении на Honda VFR.В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте.