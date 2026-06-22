Петербург стал первым среди регионов России с наименьшим числом бедных

Петербург стал лидером рейтинга антибедности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург занял первое место в рейтинге регионов в России, где меньше всего бедных людей. Статистикой по доходам населения городов и областей в 2025 году поделились в РИА Новости. Так, в Северной столице, согласно информации составителей, за чертой бедности живет всего лишь 3,2 процента от общего числа горожан. За Петербургом расположились Татарстан и Чукотский автономный округ, у них бедного населения всего 3,3 процента.

- 3 и 4 места заняли жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы – там за чертой бедности всего 3,3 и 3,8 процента соответственно, - говорится в исследовании.

При этом, как ранее сообщали в Росстате, за 2025 год за чертой бедности находились 6,7 процента россиян. Это на 0,4 процента меньше, чем в 2024 году. Что касается Петербурга, что бедного населения за год стало меньше на 0,2 процента.

Ранее «КП-Петербург» писала, что зарплаты в Северной столице в среднем за год выросли на 12 процентов.