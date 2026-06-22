Пятеро человек, в том числе двое детей, погибли в лобовом ДТП в Архангельске

В лобовом ДТП в Архангельске погибли пятеро, в том числе два ребенка. Фото: t.me/su_skr29

Пятеро человек погибли в страшном лобовом ДТП, которое произошло в Архангельской области. Поздним вечером в воскресенье, 21 июня, на 592-м километре трассы «Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок» 51-летняя женщина за рулем легковушки не справилась с управлением и вылетела на встречку в другое авто. В итоге в ее машине погибло пятеро, в том числе двое детей 5 и 13 лет. В другом автомобиле пострадали водитель и пассажир – их срочно госпитализировали. Судя по фото в соцсетях, обе машины вылетели в кювет, от первого авто не осталось живого места.

- По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело по пятой части статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем, которое повлекло по неосторожности смерть пяти лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области.

Не уточняется, погибла ли сама виновница ДТП. Если нет, ей грозит до 7 лет колонии. Расследование уголовного дела продолжается.