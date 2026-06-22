Два 19-летних парня утонули в озере в деревне Орехово в Ленобласти

Спасатели достали тела двух молодых людей из озера в Ленобласти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели и водолазы искали двух молодых людей, пропавших в озере в деревне Орехово в Приозерском районе в Ленобласти. Поисковая операция развернулась с вечера воскресенья, 21 июня. Как рассказали спасателям заявители, они отдыхали большой компанией. Двое молодых людей ушли купаться в озеро Большое Борково, но в какой-то момент пропали. Стало понятно, что дело плохо. К поискам подключили сотрудников ПСО города Приозерск Аварийной-спасательной службы Ленобласти. К сожалению, оба друга погибли.

- В ходе работ спасатели обнаружили и достали из воды тела обоих погибших. Их передали полицейским для дальнейшего разбирательства, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Спасатели напоминают об опасности купания в местах, необорудованных для этого, - даже профессиональные пловцы не застрахованы от внезапных судорог, переохлаждения или перепада глубин. Тем более не надо заходить в воду пьяным. Также родителям напоминают о необходимости следить за детьми на пляжах и в воде.