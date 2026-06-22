«Невский центр» взыскал более 400 млн рублей за неоткрывшийся ресторанный дворик

"Невский маркет" должен выплатить "Невскому центру" более 400 млн рублей неустойки. Фото: скриншот nevskiy.market

Полгода судов между «Невским маркетом» и оператором ТК «Невский центр» закончились победой последнего. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск ООО «Стокманн СПб центр» к компании, обещавшей открыть в 2025 году в торговом комплексе «гастрономическое пространство еды и развлечений». Ресторанный дворик в итоге не открылся в заявленный срок, а долги по аренде не были выплачены. Изначально в иске была указана сумма в 287,5 миллиона рублей, из которой большую часть составляла неустойка. Позже претензии «пересчитали», итоговая сумма составила чуть более 400 миллионов рублей.

- Иск удовлетворить полностью – постановил арбитражный суд 16 июня 2026 года.

Сайт ресторанного дворика, к слову, до сих пор обещает, что запуск состоится скоро. По данным сайта Rusprofile, всего Арбитражный суд рассматривал три иска к «Невскому маркету» на общую сумму в 423 млн рублей.