Всего конфликт разрешали минимум шесть человек. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

Дорожный конфликт привел к драке с ножом в центре Петербурга. На пересечении Пироговской набережной и улицы Академика Лебедева дорогу не поделили «Порше» и «Ауди». Пассажир из первого авто выскочил из него, достал нож и стал угрожать мужчине за рулем «немца». К нему присоединился и водитель «Порше». Очевидцы конфликта не стали дожидаться ее разрешения и заявили в полицию. После этого парочка с ножом еще немного покружилась возле «Ауди» и скрылась с места.

- В ходе конфликта на дороге 28-летний пассажир «Порше» повредил автомобиль «Ауди», угрожал ножом его водителю, а потом скрылся. Через два часа после инцидента водителя «Порше» и его пассажира задержали. В отношении них составили административные протоколы за мелкое хулиганство, их поместили в изолятор, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пассажир "Порше" вышел с ножом "поговорить" с водителем "Ауди" Видео: ГУ МВД России по СПб и Ло

В отношении парочки должны возбудить уголовное дело. Вероятно, по статье о хулиганстве.