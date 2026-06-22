Двое ворвались в квартиру к директору стройфирмы и трясли с него 12 млн рублей

Двух вымогателей задержали полицейские Петербурга. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

Двое неизвестных ворвались с пистолетом в квартиру к директору строительной фирмы в Петербурге. Все произошло днем 15 июня в доме №34 на Софийской улице. На 50-летнего мужчину направили оружие и потребовали с него 12 миллионов рублей – мол, он не вернул долг своему бизнес-партнеру, которому обещал вернуть деньги за некачественную работу. Пара вымогателей ограничилась угрозами, после чего сбежала из квартиры. Бизнесмен не стал испытывать судьбу и пожаловался в полицию.

- Оперативникам удалось установить личности мужчин и задержать их. Оба – петербуржцы, им по 24 года. У одного из вымогателей изъяли сигнальный пистолет и направили его на экспертизу. По факту происшествия возбудили уголовное дело по третьей части статьи 163 УК РФ «Вымогательство», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что паре вымогателей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.