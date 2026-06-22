Женщины подожгли торговый центр в Кемеровской области

Полиция установила причину пожара. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В апреле этого года в торговом центре «Солнышко» в Прокопьевске (Кемеровская область) произошёл сильный пожар. Как сообщает издание VSE42.ru, на днях выяснились новые обстоятельства происшествия. 22 июня официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что возгорание в ТЦ устроили женщины, действовавшие из чувства обиды.

- Согласно предварительной версии, отдыхая в кафе на цокольном этаже, они повздорили с другими посетителями, после чего охранник попросил их покинуть помещение. Женщины уехали на такси, но в пути приняли решение отомстить, - сообщает издание.

После этого они раздобыли канистру с бензином, возвратились к зданию, облили горючей жидкостью деревянные поддоны в зоне разгрузки и подожгли их, — пояснила представитель МВД. На тот момент кафе уже завершило работу, внутри никого не было, поэтому люди не пострадали. Однако пламя оказалось настолько сильным, что повредило стены, силовой кабель. Полностью уничтожена припаркованная машина. Сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей.

Первоначально специалисты полагали, что причиной пожара стало короткое замыкание, однако позже обнаружили следы умышленного поджога. Благодаря записям с камер видеонаблюдения личности подозреваемых установили, после чего их задержали.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по факту поджога. На время следствия их оставили на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до пяти лет лишения свободы по соответствующей статье.