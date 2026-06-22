В Петербурге накрыли два мошеннических колл-центра с 50 сотрудниками

Деятельность двух крупных мошеннических колл-центров прекращена. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге прекращена работа двух крупных мошеннических колл-центров. Сотрудники УФСБ при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы, в которую входили 50 человек – 30 российских граждан и 20 иностранцев.

Как установили оперативники, злоумышленники действовали по классической схеме телефонного мошенничества. Они похищали у граждан криптовалюту и электронные денежные средства в значительных размерах.

Обыски прошли в офисах и по местам проживания организаторов. В пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщили:

– Изъято техническое оборудование, средства связи, денежные средства, в том числе криптовалюта.

Уголовное дело еще расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются