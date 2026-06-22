Беглов и Бельский возложили цветы на Пискаревском кладбище в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны

Первые лица Петербурга возложили цветы у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов и глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский возложили цветы на Пискаревском кладбище в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Кроме того, первый лица города почтили память погибших минутой молчания у монумента «Мать-Родина». Среди тех, кто принял участие в траурной церемонии, были и блокадники, и ветераны СВО, и руководители религиозных конфессий, а также представители ВМФ, ЛВО, и полпреда президента России в СЗФО.

- 22 июня памятные мероприятия проходят в разных уголках города: на Смоленском мемориальном кладбище, на площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда, в Красном Селе у Триумфальной арки Победы, в парке Сосновка у памятника «Защитникам Ленинградского неба», а также на множестве других блокадных и воинских захоронений и мемориалов, - напомнили власти города.

Еще одно знаковое событие состоится в Военно историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи: там заложат капсулу времени. В ней будет храниться письмо потомкам, которое подготовили 104 летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Макаревич и петербургские юнармейцы. Завершится день театрализованным концертом «И пусть поколения помнят…» в большом концертном зале «Октябрьский». Артисты Театра музыкальной комедии через музыку и сценическое искусство расскажут о героическом подвиге фронта и тыла в военные годы.