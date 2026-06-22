Роспатент закрепил за «Эрмитажем» статус неприкосновенного бренда

Роспатент признал "Эрмитаж" товарным знаком. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Роспатент признал «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ» общеизвестным товарным знаком. Это значит, что никто больше не сможет открыть кафе или ресторан «Эрмитаж», запустить частную галерею под этим именем или выпускать сувениры, притворяясь знаменитым музеем. Бренд и всё, что с ним связано, теперь под особой охраной.

Руководитель юридической службы Эрмитажа Марина Цыгулева пояснила:

– Признание нашего товарного знака общеизвестным – это не просто юридическая формальность. Это официальное подтверждение высочайшего уровня узнаваемости и особого статуса Государственного Эрмитажа как национального достояния.

Особого внимания заслуживает дата признания – 19 октября 1964 года, когда музей наградили орденом Ленина. Это самая ранняя дата среди всех когда-либо признанных в России общеизвестных товарных знаков. К решению приложили более 2 500 документов – архивы поднимали с 1918 года.