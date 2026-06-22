Петербуржец отсудил 48 тысяч рублей за отмененный рейс из-за угрозы БПЛА

Мужчина не смог улететь в Минеральные Воды и обратился в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Петербурга добился в суде возврата денег за отмененный рейс в Минеральный воды. Перелет не состоялся из-за введения режима ограничения воздушного пространства на фоне угрозы БПЛА.

Как рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, мужчина купил через сервис-агрегатор два билета по маршруту Санкт-Петербург - Минеральные Воды - Санкт-Петербург почти за 60 тысяч рублей. Однако 7 июля 2025 года рейс был отменен, после чего пассажир попытался вернуть деньги.

- Приобретя электронный билет посредством сервиса покупки билетов, истец не был уведомлен о наименовании организации-агента. В маршрутной квитанции имелась только информация об авиаперевозчике. Информация об агенте была выяснена только по запросам суда, - указано в решении.

По данным суда, пассажира неоднократно направляли от одной компании к другой. В агрегаторе рекомендовали обращаться к владельцу сервиса, зарегистрированному в Гонконге, а представители других организаций ссылались на цепочку агентских и субагентских договоров.

Мировой суд пришел к выводу, что внутренние отношения между авиаперевозчиком и его агентами не должны ограничивать права потребителя на возврат денежных средств.

В результате с авиакомпании в пользу истца взыскали 27 636 рублей за билет в одну сторону из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 16 318 рублей штрафа за нарушение прав потребителя.