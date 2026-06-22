Трамвайную линию от Купчино до Славянки запустят до конца года

Новый трамвайный маршрут появится в Петербурге до конца года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении к горожанам сообщил: строительство второго этапа трамвайной линии от Шушар до Славянки выходит на финишную прямую. Подрядчики уже уложили более 16 километров рельсов и установили свыше 300 опор контактной сети – это 80% и 90% от запланированного объема соответственно. Все пять тяговых подстанций полностью смонтированы.

– В конце текущего года скоростной трамвай сможет дойти от станции метро «Купчино» до конечной точки маршрута, предусмотренного концессионным соглашением, – заявил Беглов.

Он подчеркнул: опыт эксплуатации первого участка от Купчино до Шушар показал высокую востребованность этого вида транспорта, и город продолжит масштабировать проект. Правительство Петербурга уже утвердило градостроительную документацию для строительства следующей трамвайной линии – от станции метро «Шушары» до Колпино. Ее протяженность составит 12,5 километров. Проект планировки и межевания территории уже готов, теперь дело за реализацией.