Экономист Андрианов: Покупка бензина у спекулянтов опасна для двигателя

На фоне нехватки бензина в России появились спекулянты с "бодягой" вместо топлива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В интернете появились объявления о продаже бензина «с рук». Доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов в беседе с URA.RU предупредил: заправка у спекулянтов может «убить» двигатель. Проверить качество такого топлива невозможно, а риски высоки.

– Спекулянты покупают топливо на тех же АЗС, что и остальные потребители. Это люди, которые подгоняют цистерны к бензоколонкам и наполняют их по стандартным ценам, а потом втридорога продают, – объяснил эксперт.

Главная опасность – нарваться на «бодягу». По словам Андрианова, есть риск возвращения «серого» рынка, когда низкокачественный бензин разбавляют вредными добавками и продают под видом 95-го. Для современных авто это чревато быстрой поломкой двигателя. В ФАС уже подключились к проблеме: сайты объявлений удаляют такие публикации, а маркетплейсы блокируют попытки создать карточки на этапе модерации.