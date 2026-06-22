Колокол Памяти с плакучими ивами появится в Московском парке Победы

Александр Беглов: Колокол Памяти в Московском парке Победы будет звучать для погибших и для живых. Фото: Смольный

В День памяти и скорби губернатор Александр Беглов и глава городского Заксобрания Александр Бельский приняли участие в торжественной церемонии открытия закладного камня будущего «Колокола Памяти» на косе Адмиралтейского пруда в Московском парке Победы. В церемонии приняли участие и блокадники, и ветераны спецоперации с общественниками. Планируется, что на месте камня в будущем появится мемориал, а рядом с ним высадят плакучие ивы.

- Установка памятного колокола – это дань уважения и памяти тех, кто отстаивал наш город и его жителей. Вечная слава и память всем, кто погиб во время Великой Отечественной войны, тем, кто защищал Ленинград, - отметил Александр Беглов.

После минуты молчания под удары «ленинградского метронома» архимандрит Иероним совершил заупокойное богослужение по всем погибшим в годы блокады и Великой Отечественной войны. Затем участники церемонии возложили цветы к закладному камню. На нем высекли надпись: «Здесь будет установлен Колокол Памяти погибших в годы блокады жителей и защитников Ленинграда, кремированных в печах кирпично-пемзового завода № 1». Колокол установят на островке около пруда, напротив мемориальной зоны. Он будет звенеть в памятные даты - 27 января, 9 мая, 22 июня и 8 сентября.