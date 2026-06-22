Щит «Надежда» завершает работу на «зеленой» ветке метро Петербурга

Сейчас комплекс движется к демонтажной камере, строительство которой завершается на Шуваловском проспекте между проспектом Королева и Парашютной улицей. Фото: max.ru/podzemnik_spb

Щит «Надежда» вышел на заключительный этап строительства тоннеля на северном продолжении Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена. До завершения проходки участка между станциями «Беговая», «Богатырская» и «Каменка» остается около 100 метров.

Сейчас комплекс движется к демонтажной камере, строительство которой завершается на Шуваловском проспекте между проспектом Королева и Парашютной улицей.

- Общая длина проходки «Надежды» составила 2507 колец, или чуть более 4,5 километра, - сообщили автор канала «Подземник» в MAX.

Тестовая работа комплекса началась в июне 2023 года, а к плановой проходке щит приступил 17 сентября 2024 года. Старт был дан от шахты №462 у пересечения Туристской улицы и улицы Оптиков.

На пути следования «Надежда» прошла через будущую станцию «Богатырская», а затем достигла станции «Каменка», которая ранее носила проектное название «Зоопарк».

Строительство участка позволит продлить Невско-Василеостровскую линию метро в активно развивающиеся районы Приморского района Петербурга.