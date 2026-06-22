Выставку живописи, посвященную блокаде Ленинграда, открыли в Кировском заводе

В Кировском цехе открылась выставка картин, посвященных труду заводчан в годы Великой Отечественной войны. Фото: скриншот Piter.tv

В цехе Кировского завода открыли выставку, посвященную 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Там представили работы современных художников Петербурга и остальной России, посвященные блокаде Ленинграда, а конкретно – труду заводчан, которые практически без сна и отдыха занимались ремонтом танков и производством снарядов и боеприпасов. В частности, картина «Оттепель» художницы Лены Крафти-Николаевой отсылает к семейной истории мастера. Ее бабушка встретила начала войны в 21 год, работала фельдшером и днями напролет не выходила из операционной, помогала спасать раненых красноармейцев.

- А будущий муж бабушки, мой дедушка, был танкистом. В первом же бою вражеский снаряд попал в его машину. Из всего экипажа в живых остался только он. Его нашли тяжелораненым и отправили в госпиталь. Бабушка выходила его. Я хотела отразить в своей картине благодарность, что-то светлое, показать, что мои предки выжили, дождались мирных дней, - поделилась Лена Крафти-Николаева с Piter.TV.

Добавим, что выставка проработает до 15 июля. Ее сможет посетить любой желающий. Кроме картин там представили реликвии времен Великой Отечественной: письма, фотографии и награды.