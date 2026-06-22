Уголовное дело завели на директора турфирмы, обманувшую петербуржцев на 2,8 млн рублей

Туристы остались без путевок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге завели уголовное дело на гендиректора турфирмы, которую обвиняют в мошенничестве. 22 июня Петроградский районный суд города зарегистрировал дело в отношении руководительница фирмы «МИР ТРЕВЕЛ» Елены Ярцевой, которая обманула туристов с путевками.

По версии следствия, осенью 2024 года она заключала с клиентами договоры на организацию отдыха и получала оплату, при этом не намереваясь исполнять взятые обязательства. Следователи считают, что обвиняемая знала о финансовых трудностях компании, однако продолжала принимать деньги от туристов.

- Получив денежные средства, Ярцева не выполнила обязательства, похитила денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, один из потерпевших заплатил за тур более 912 тысяч рублей. Аналогичным способом, как считают правоохранители, были похищены ещё 1,7 миллиона рублей, 397 тысяч рублей, 362 тысячи рублей и 414 тысяч рублей у других клиентов. Всего сумма ущерба составляет более 2,8 миллиона рублей. Ярцевой предъявили обвинение по пяти эпизодам, один из них в особо крупном размере.