Лошадь даже несколько раз упала. Фото: t.me/Megapolisonline

Необычный инцидент произошел вечером 22 июня в Адмиралтейском районе Петербурга. Испуганная лошадь несколько часов носилась по улицам в районе станции метро «Технологический институт», выбегая на дороги и тротуары.

По словам очевидцев, около 19:37 животное заметили на 1-й Красноармейской улице, откуда оно проскакало в сторону Московского проспекта. Спустя некоторое время лошадь вновь увидели на Московском проспекте - она выбежала со 2-й Красноармейской улицы и едва не сбила велосипедиста и женщину-пешехода.

Испуганная лошадь носилась по центру Петербурга и едва не сбила прохожих Видео:https://t.me/Megapolisonline

- Сорвалась - и понесло. Сколько раз животное падало и вставало, и опять галопом, не счесть, - рассказал один из очевидцев в группе «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

По предварительной информации, лошадь могла испугаться сумки, закрепленной на седле, после чего убежала от владельцев.

Где сейчас находится животное и удалось ли его поймать, на данный момент неизвестно. Информация уточняется.