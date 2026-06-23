Мужчина пострадал в ночном пожаре в двушке на Манчестерской улице

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина пострадал в ночном пожаре в двухкомнатной квартире на Манчестерской улице 23 июня. Инцидент случился в 02:23 в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

- На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пожар потушили за сорок минут. В ликвидации огня участвовали 15 сотрудников МЧС, которые работали с использованием трех единиц техники, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

Подробности инцидента уточняются.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мужчина погиб в пожаре в квартире в Петербурге. из-за курения в постели. ЧП в Калининском районе обернулось трагедией. В 2025 году жертвами пагубной привычки в Северной столице стали 43 человека. Все они погибли в результате возгораний по причине неосторожного обращения с огнем при курении.