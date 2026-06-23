В четырех районах Петербурга введут ограничения для транспорта с 24 июня

В Невском районе с ночи 24 по ночь 26 июня будет перекрыто сквозное движение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четырех районах Петербурга введут ограничения на движения транспорта с 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Так, в Невском районе с ночи 24 по ночь 26 июня будет перекрыто сквозное движение по проспекту Елизарова от улицы Бабушкина до улицы Пинегина из-за ремонтных работ на инженерных сетях. Для объезда можно воспользоваться улицами Бабушкина, Ольги Берггольц, Ткачей, Пинегина и Большим Смоленским проспектом.

- 24 по 26 июня в Петродворцовом районе движение по улице Красного Флота в Ломоносове будет закрыто от Александровской улицы до Профсоюзной из-за ремонта инженерных сетей. Альтернативные маршруты: Дворцовый проспект, Морская улица, улица Жоры Антоненко, улица Связи, улица Федюнинского, Ораниенбаумский проспект и другие, - уточнили в пресс-службе ГАТИ.

В Приморском районе в ночь на 24 июня с 3:00 до 5:00 будет перекрыто движение по Приморскому шоссе от 1-го Лахтинского моста до Бобыльской улицы.

Во Фрунзенском районе с 22 июня до 17 августа будет ограничено движение транспорта по Бухарестской улице от улицы Димитрова до Дунайского проспекта, включая перекрёсток с улицей Димитрова, из-за ремонта дорожного покрытия.