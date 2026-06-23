Двух петербуржцев задержали за попытку продать 26 кг наркотиков в лесу Ленобласти

Возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двух петербуржцев задержали с большой партией запрещенных веществ - 26 килограмм. Мужчины – 47 и 49 лет – арендовали помещение в Покровке в Ленобласти и запустили наркобизнес. Дилеры продавали вещества по всему региону. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

При обыске правоохранители обнаружили 670 литров сырья для изготовления запрещенки, защитные маски, лабораторная посуда, вакууматор и видеокамеры с накопителями памяти. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим веществом.

- Кроме этого, в тайнике в лесном массиве Лужского района Ленинградской области обнаружено более 26 килограммов аналогичного наркотика, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу на время следствия. Полиция продолжает расследование, чтобы выявить дополнительные эпизоды преступной деятельности и установить причастных к наркобизнесу.