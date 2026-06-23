Надгробие Павла Шиллинга отмыли на Смоленском лютеранском кладбище

Инициатива по восстановлению исторического памятника стала частью общегородского субботника. Фото: https://max.ru/kgiopspb

Сотрудники Института восточных рукописей РАН провели работы по очистке надгробия барона Павла Львовича Шиллинга фон Канштадта на Смоленском лютеранском кладбище. Инициатива по восстановлению исторического памятника стала частью общегородского субботника. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Павел Львович Шиллинг фон Канштадт - выдающийся ученый, изобретатель электромагнитного телеграфа и востоковед. Его работы оказали значительное влияние на развитие науки и техники в России.

Под руководством опытных реставраторов сотрудники ИВР РАН удалили записи, сделанные масляной краской, и очистили надгробие. Это позволило сохранить первоначальный вид памятника и сделать его более заметным для посетителей кладбища.

Председатель КГИОП Алексей Михайлов отметил значимость Смоленского лютеранского кладбища не только как места захоронения, но и как исторического объекта.

- Посещая Смоленское лютеранское кладбище, вы словно возвращаетесь к тем людям и специалистам, которые во многом определили славу и научный потенциал нашей страны, - рассказал Михайлов.