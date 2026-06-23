В Василеостровском районе с 25 июня по 26 июля закроют движение по Опочининой улице. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В трех районах Петербурга ограничат и закроют движение транспорта с 25 июня. Об этом предупредила пресс-служба ГАТИ. Так, в Василеостровском районе с 25 июня по 26 июля будет закрыто движение по Опочининой улице в створе Большого проспекта В. О., а также по боковому проезду Большого проспекта В. О. от Наличной улицы до Опочининой улицы. Для объезда доступны: Наличная улица, Большой проспект В. О., Гаванская улица и Среднегаванский проспект.

- В Приморском районе 25 июня из-за ремонта дорожного покрытия будет перекрыто сквозное движение по улице Сизова в створе Богатырского проспекта, - уточнили в пресс-службе ГАТИ.

В Пушкинском районе с 25 по 30 июня в связи со строительством и реконструкцией инженерных сетей будут введены ограничения: ограничено движение по Сапёрной улице в Пушкине от Тинькова переулка до дома № 65, литера А, полностью закрыто движение по Саперной улице от дома № 65, литера А до Стрелковой улицы, а также закрыто сквозное движение по Гвардейскому бульвару в Пушкине от Полковой улицы до Сапёрной улицы.

Для объезда можно использовать Гусарскую улицу, Колокольный переулок, Фуражный переулок, Красносельское шоссе, Парковую улицу, Кадетский бульвар, Стрелковую, Кирасирскую улицы, Госпитальный и Гренадерскую улицу.