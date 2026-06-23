Более 156 тысяч высокотехнологичных операций выполнили в Петербурге за 2025 год

В Петербурге ввели в эксплуатацию 24 новых медицинских объекта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге прошло совещание правительства, на котором обсудили результаты программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» за прошедший год. На программу было выделено 323,8 миллиарда рублей. Более 156 тысяч высокотехнологичных операций выполнили в Северной столице.

- Было введено в эксплуатацию 24 новых медицинских объекта, отремонтировано более 40 учреждений, выполнено более 156 тысяч высокотехнологичных операций (на 20 тысяч больше, чем в предыдущем году), снижена смертность от инсультов на 3,7 процента, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Также Петербург лидирует в области гериатрической медицины, было проведено почти 25 тысяч операций по лечению катаракты и количество бесплатно выданных слуховых аппаратов увеличилось почти вдвое.

Также отмечается рост числа петербуржцев, проходящих профилактические осмотры и диспансеризацию - в прошлом году обследования прошли 4,1 миллиона человек.