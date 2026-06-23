Более 70 тысяч тонн пиломатериалов и пшеницы отправили за рубеж из Петербурга

С начала 2026 года из Петербурга и Ленобласти отправили 1,1 миллиона тонн продукции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 20 июня специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку более 71 тысячи тонн растительной продукции и 46,8 тысячи кубических метров пиломатериалов из Петербурга и Ленобласти на экспорт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Пиломатериалы отправили в Китай, Индию, Египет, Корею, Японию и Иорданию. Основные объемы экспортных поставок пиломатериалов пришлись на Китай (27 тысяч кубических метров), - отметили в пресс-службе.

Зерно, в основном пшеницу, отправляли в Нигерию и Марокко. Кроме того, были экспортированы мука, крупы, солод, торф и ягель в страны СНГ, Европу и Азию.

С начала 2026 года с территории Петербурга и Ленинградской области отправили 1,1 миллиона тонн растительной сельхозпродукции и 350 тысяч кубических метров пиломатериалов.