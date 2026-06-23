Фонари с эффектом летнего дня и белых ночей установили в сквере у Черной речки

Вечером в сквере создается атмосфера «белых ночей». Фото: www.gov.spb.ru

Сквер рядом со станцией метро «Черная речка» преобразился благодаря установке 34 современных светодиодных светильников. Работы выполнила компания «Ленсвет» на полгода раньше запланированного срока. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Основными плюсами новых фонарей является, по словам губернатора Александра Беглова, эффект «летнего дня» и «белых ночей».

- Особое внимание уделили температуре света: выбранные светодиоды с «теплой» температурой создают эффект летнего дня даже в пасмурные дни. Вечером в сквере создается атмосфера «белых ночей», - рассказал губернатор.

Старые фонари заменили на новые, смонтированные на металлических опорах. Под землей убрали 1,7 километра кабельных линий, избавившись от лишних проводов. Это придало территории более аккуратный и светлый вид.

Губернатор Александр Беглов также отметил равномерное освещение территории без «темных» зон. Теперь свет покрывает всю зеленую площадку и подчёркивает её ландшафт.

Фонари в сквере у метро «Черная речка» впервые появились в 1986 году, и это первая комплексная реконструкция с полной заменой опор и светильников за последние 40 лет.