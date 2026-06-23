В Петербурге стартовал сбор подписей для выборов в ЗакС

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина. Фото: Екатерина Антонова

20 сентября жителям города предстоит выбрать депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва. Партии, у которой нет представительства в федеральном парламенте, для регистрации списка кандидатов нужно собрать не менее 20 190 подписей избирателей. Это условие прописано в законе: непарламентские партии должны заручиться поддержкой 0,5% от общего числа избирателей, которых в Петербурге на начало 2026 года насчитывалось более 4,04 миллиона. При этом можно сдать до 22 209 подписей - запас в 10% допустим, но часть автографов могут признать недействительными при проверке, и тогда список могут не зарегистрировать. В Горизбирком подписи нужно успеть принести до 18 июля.

Первыми, кто приступил к сбору подписей для регистрации, стали «Зеленые». 23 июня их сборщики вышли на улицы - в парки, скверы, к станциям метро, чтобы заручиться поддержкой горожан.Сборщиками подписей стали более 240 человек.

- Эковолонтеров много в Санкт-Петербурге. Здесь живут люди, которым важен свежий воздух, чистая вода, экологическое благополучие в целом. 20 000 подписей – это большой объем, но мы за эту работу беремся без страха, - отметила депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина - она возглавила общегородскую часть списка партии.