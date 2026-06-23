Губернатор Ленобласти Дрозденко ввел дополнительную выплату для бойцов огневых групп

Новую выплату для бойцов МОГ ввели в Ленобласти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области ввели дополнительную выплату тем, кто войдет в состав мобильных огневых групп, которые охраняют небо от вражеских БПЛА. Такое решение принял губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

- Принял решение ввести дополнительную меру поддержки для бойцов мобильных огневых групп. Единовременная выплата будет предоставляться при заключении контракта через областной военкомат для привлечения на службу в качестве резервистов в составе МОГов от Ленинградской области, - сказал Александр Дрозденко.

Выплата составит 250 тысяч рублей. Кроме того, бойцам МОГ выплачивается зарплата в размере от 200 000 рублей в месяц, за каждый сбитый БПЛА противника полагается премия в 100 000 рублей, а так же предусмотрено страхование жизни и здоровья на сумму в 2 миллиона рублей. Отмечается, что на службу бойцов оформляет ГКУ ЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области». Приглашают мужчин в возрасте до 62 лет (в зависимости от воинского звания).

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