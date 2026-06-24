В Петербурге и Ленобласти замедлился рост инфляции с апреля по июнь

В мае цены в Петербурге по сравнению с апрелем уменьшились на 0,06 процента. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года годовая инфляция в Петербурге составила 4,7 процента, а в Ленинградской области - 6,5 процентов. С марта показатели инфляции в обоих регионах демонстрируют тенденцию к снижению. Как сообщила пресс-служба Центрального банка России, ссылаясь на статистику Росстата, годовая инфляция в Петербурге и Ленобласти снижается уже третий месяц подряд.

- В мае цены в Санкт-Петербурге по сравнению с апрелем уменьшились на 0,06 процента. Ключевую роль в этом сыграли продукты питания: овощи и фрукты стали доступнее благодаря сезонному фактору и увеличению предложения отечественных тепличных овощей. Также снизились цены на яйца, - отметили в Петростате. При этом выросли цены на услуги санаториев и гостиниц.

В Ленинградской области динамика цен в мае была минимальной, снизившись всего на 0,01 процента.

В обоих регионах сильнее всего снизились цены на средства связи, инструменты и оборудование. Это связано с высокой конкуренцией между ритейлерами.