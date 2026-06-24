В Петербурге задержали помощника мошенников, который перепродавал сотни SIM-карт

В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали 34-летнего мужчину, который занимался незаконной регистрацией аккаунтов в мессенджере и их передачей мошенникам. За свои услуги он получал оплату в криптовалюте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- С апреля этого года мужчина работал на кураторов из Украины. При задержании у него обнаружили 325 SIM-карт различных операторов, 14 банковских карт, 6 мобильных телефонов, а также около 0,6 грамма наркотического вещества, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На основании проведенной проверки были возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с незаконным оборотом средств связи и незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотиков. Задержанный арестован, полиция продолжает расследование для выявления дополнительных эпизодов его преступной деятельности.