Омоновцы спасли тонущего рыбака в Финском заливе в Петербурге

Пострадавшим оказался 43-летний житель Красного Села. Фото: vk.com/rosgvard78

Тонущего мужчину спасли в Финском заливе в районе Корабельного фарватера. Инцидент произошел к вечеру 24 июня в Петербурге. В 15 метрах от утопающего увидели резиновая лодка, в которой находился другой мужчина. Из-за сильного течения и высоких волн он не мог помочь товарищу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Экипаж катера ОМОН провел спасательную операцию: утопающего извлекли из воды и подняли на борт. Сотрудники спецподразделения оказали ему доврачебную помощь, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавшим оказался 43-летний житель Красного Села. Как выяснилось, он вместе с приятелем отправился на рыбалку. Мужчины выпили, и после рыбак решил искупаться, но был унесен течением от лодки. Мужчину передали сотрудникам станции поисково-спасательной службы, также на спасательную станцию вызвали скорую помощь.