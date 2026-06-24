109 охраняемых зеленых зон появится в 17 районах Петербурга к 2030 году

К 2030 году около 30 процентов территории Петербурга будет занимать зеленая зона. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге рассмотрят два важных законопроекта. Первый касается увеличения площади зеленых насаждений общего пользования. Планируется, что площадь зеленых зон увеличится на 79 гектаров по инициативе губернатора Александра Беглова. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Цель проекта - сделать город более комфортным и уютным. К 2030 году около 30 процентов территории Санкт-Петербурга будет занимать зеленая зона. В городе появится 109 новых охраняемых природных территорий в 17 районах, - рассказывает агентство.

Второй законопроект направлен на поддержку социально ориентированных НКО. Эти организации помогают ветеранам боевых действий в адаптации, переподготовке, трудоустройстве и психологической поддержке.

Также будет обсуждаться поддержка безработных ветеранов СВО. Проект предусматривает выплату до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса для ветеранов без учета материального положения их семей. Такую же возможность получат супруги бойцов, получивших 1-ю или 2-ю группу инвалидности в результате ранений.