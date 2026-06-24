Роботы-доставщики появились на улицах Фрунзенского района

В планах - расширение зоны рободоставки и охват других районов Петербурга. Фото: https://max.ru/passtransportspb

Жители Фрунзенского района Петербурга теперь могут воспользоваться инновационной услугой рободоставки. Беспилотные устройства начали свою работу на улицах Белградской, Будапештской, Бухарестской и Белы Куна. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Фрунзенский район стал уже четвертым в городе, где доступен этот сервис. Ранее он был доступен в Приморском, Калининском и Красногвардейском районах.

- Новые роботы отличаются улучшенной проходимостью благодаря модернизированной подвеске, что позволяет им легко преодолевать городские препятствия. Они также способны работать в любых погодных условиях благодаря современным сенсорам, камерам и нейронным сетям. Высокий уровень безопасности обеспечивается строгим следованием установленным правилам и возможностью удаленного подключения операторов в сложных ситуациях, - отметили в пресс-службе комитета.

В планах - расширение зоны рободоставки и охват других районов Петербурга.