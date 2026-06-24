Пенсионер напал на 12-летнего мальчика и отобрал телефон в доме на Черной речке

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на подростка. Инцидент произошел у дома на набережной Черной речки. Мужчина напал на 12-летнего мальчика и отобрал телефон и камеру. Инцидент произошел 23 июня.

- Неизвестный напал на мальчика в подъезде дома, отобрал у него мобильный телефон и камеру «Гоу-Про». Подросток получил телесные повреждения. Ущерб составил 43 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место происшествия и начали расследование. Менее чем через полчаса мужчину задержали. Им оказался 69-летний мужчина, проживающий в этом же районе. Похищенное имущество изъяли.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выборе меры пресечения для задержанного.