Житель Ярославля остался без прав за триколор с гербом на номере своей машины

Кировский районный суд признал решение о лишении прав справедливым. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославле водителя лишили прав за использование государственных регистрационных знаков, на которых помимо флага РФ разместился российский герб. Инспекторы ДПС остановили автомобиль и обратили внимание на номера, которые вызвали у правоохранителей вопросы. В результате мировой суд признал водителя виновным в использовании подложных номеров и лишил его прав на шесть месяцев. Об этом сообщил yarnews.net.

- Водитель обжаловал решение в Кировском районном суде, попросив переквалифицировать нарушение. Он утверждал, что заказал изготовление номеров в сертифицированной организации и добавил на них символы флага и герба с помощью наклеек, - уточнило агентство.

Однако суд установил, что герб и флаг были нанесены на номера методом штамповки, что не соответствует требованиям ГОСТ. Кроме этого, суд отметил, что герб разместили без обязательного красного геральдического щита, что допустимо только на штандарте Президента России.

Кировский районный суд признал решение о лишении прав справедливым. Оно вступило в законную силу.