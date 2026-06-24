Маскароны львов восстановили на фасаде Дома Чаплина на Невском проспекте

В Петербурге насчитывается около 19 тысяч маскаронов. Фото: gov.spb.ru

На Невском проспекте завершается реставрация 41 маскарона со львами на фасаде Дома Чаплина. Эти декоративные элементы - важная часть архитектурного ансамбля главной улицы Петербурга. Здание, построенное в пушкинскую эпоху, обновляется в рамках городской программы реставрации фасадов и кровель на Невском проспекте. Работы планируется завершить до конца июня. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Петербургские архитекторы на протяжении многих поколений использовали львов для подчеркивания мощи и красоты Северной столицы, - рассказал губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул важность масштабных программ реставрации для сохранения уникального архитектурного облика города.

Исследователи считают, что в Петербурге насчитывается около 19 тысяч маскаронов, из которых около 6,5 тысяч изображают львов. На Невском проспекте они украшают и другие исторические здания.