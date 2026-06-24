В Петербурге построили дом для маломобильных граждан

В Петербурге построили многоэтажный дом, где 16 квартир спроектированы для людей на колясках. Фото: Смольный

В Петербурге В кировском районе за счет средств городского бюджета построили 10-этажный дом, где 16 квартир спроектированы специально для людей на колясках – с широкими проемами, просторными коридорами и адаптированными санузлами. Шесть секций оснастили вертикальными подъемниками для свободного попадания в квартиру, а всего в здании девять лифтов.

Всего в доме 270 квартир – от студий до четырехкомнатных. Маломобильные граждане также сами в праве выбрать квадратуру будущего жилища. Первых жильцов он примет уже в конце июня.

Председатель Жилищного комитета Денис Удод добавил:

– Адаптированные квартиры, подъемники, продуманные планировки – это не роскошь, а необходимый стандарт, который мы внедряем в новых жилых объектах.

В первую очередь заселять его будут очередниками – теми, кто состоит на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.