Петербурженка получила два года условно за избиение мужчины в баре

Петербурженке огласили приговор за причинение вреда здоровью мужчине. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Тихий вечер в баре закончился для одного из посетителей инвалидностью. 12 сентября 2024 года Екатерина Михайлова поссорилась с мужчиной и наотмашь ударила его по лицу. Очки, которые были на пострадавшем, разбились, а осколки вонзились в правый глаз. Но девушка не остановилась: следом прилетели еще четыре удара по голове.

Травма оказалась чудовищной: обширное проникающее ранение глазного яблока потребовало нескольких хирургических вмешательств. Зрение так и не восстановилось, а из-за утраты радужной оболочки цвет глаза изменился с серого на черный.

В Объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили:

– Михайлова вину признала частично, показала, что била наотмашь и не хотела причинить такой вред, раскаялась в содеянном.

Разбирательства затянулись на два года. Сегодня Октябрьский районный суд дал девушке два года условно с таким же испытательным сроком. Пострадавший остался с необратимыми последствиями.