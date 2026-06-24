Судно частично ушло под воду у причала Балтийского завода. Фото: ГСУ СКР

С 23 июня в Петербурге ввели ограничения на движение судов на важном участке Большой Невы. Согласно распоряжению капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», ограничения будут действовать до 9 часов утра 25 июня. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Ограничения касаются всех судов, кроме тех, которые участвуют в подъеме буксира «Капитан Ушаков». Судно затонуло у пристани Балтийского завода в августе прошлого года, когда находилось на достройке, - уточняет агентство.

На Неве поднимают затонувший буксир «Капитан Ушаков»

Подъем буксира, владельцем которого является Ярославский судостроительный завод, начался в мае этого года. Из-за финансовых проблем завод не смог сделать это раньше. Планируется, что работы будут завершены к концу июня - началу июля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности после происшествия. Первоначальный ущерб от затопления буксира оценили более чем в 1 миллион рублей.