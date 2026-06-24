«Театральный поезд» с гастролями прибудет на Витебский вокзал 28 июня

Проект «Театральный поезд» объединит регионы страны через театральное искусство. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

28 июня на Витебский вокзал Петербурга прибудет «Театральный поезд». Это событие откроет масштабную культурно-просветительскую программу, посвященную 150-летию Союза театральных деятелей России. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре.

Проект «Театральный поезд» объединит регионы страны через театральное искусство. На городских площадках будут показаны спектакли, пройдут образовательные программы, мастер-классы и творческие встречи.

- В составе делегации - театральные коллективы из Ярославля и Костромы: Костромской областной театр кукол, Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского, Камерный драматический театр Костромы, Рыбинский драматический театр и Ярославский государственный театр кукол, - уточнили в пресс-службе комитета.

Полная программа мероприятий в Петербурге доступна по ссылке.